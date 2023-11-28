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Жильё в Асод, Венгрия

дома
5
5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Асод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Асод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€94,352
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Дом 5 комнат в Асод, Венгрия
Дом 5 комнат
Асод, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
€170,942
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Дом 6 комнат в Асод, Венгрия
Дом 6 комнат
Асод, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€244,956
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Дом 2 комнаты в Асод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Асод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€110,625
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Дом 3 комнаты в Асод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Асод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€80,335
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