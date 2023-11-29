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Квартиры в Ajkai jaras, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€22,816
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Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€87,328
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€52,318
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€49,696
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€79,986
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€62,415
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€47,178
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€65,300
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Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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