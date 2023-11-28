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Земельные участки в Айка, Венгрия

13 объектов найдено
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 3 426 м²
€3,158
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 6 186 м²
€3,947
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 2 417 м²
€2,631
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 937 м²
€31,576
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€7,368
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 569 м²
€12,893
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 4 104 м²
€39,207
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 447 м²
€12,893
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 2 335 м²
€3,942
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 335 м²
€1,839
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 5 802 м²
€15,504
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 800 м²
€14,472
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 3 450 м²
€60,520
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