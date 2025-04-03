Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. 4821
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в 4821, Венгрия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в 4821, Венгрия
Дом 3 комнаты
4821, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
We are pleased to offer for sale our jewel box in the village of Ópályi, located in Eastern …
$252,192
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Hungarian
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в 4821, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов