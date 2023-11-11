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Земельные участки в Закинтос, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Виноградники, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виноградники, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Закинф. Имеет великолепный вид на…
€262,500
Земельные участки 1 комната с furnishings в Закинтос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Закинтос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1285 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€105,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гайтани, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гайтани, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 120000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможн…
€3,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аргаси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок на котором есть возможность построит гостиницу площадью 6.000 кв.м располо…
€580,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 415 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2558 кв.м. на острове Закинф. На территории строение, п…
€640,000
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