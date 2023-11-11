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Коттеджи в Закинтос, Греция

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Гайтани, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Гайтани, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе.Недв…
€300,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Виноградники, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Виноградники, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€945,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Закинтос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
€450,000
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