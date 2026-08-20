Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Закинтос
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в периферийной единице Закинтос, Греция

;
Zakynthos Municipality
4
Отель Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Отель 1 320 м² в Каламаки, Греция
Отель 1 320 м²
Каламаки, Греция
Площадь 1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф. Отель находится в 100 метрах от пляжа …
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 920 м² в Катастарион, Греция
Отель 920 м²
Катастарион, Греция
Площадь 920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из: Двух…
$3,66 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель в Планос, Греция
Отель
Планос, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
$590,354
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 450 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 450 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 450 м²
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
$3,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 184 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 184 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 184 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
$2,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 600 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 600 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на горы, на …
$3,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Отель 720 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 720 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 150 м² в Zakynthos Municipality, Греция
Отель 1 150 м²
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 23
Площадь 1 150 м²
Отель Seafront ZakynthosОтель Seafront Zakynthos Греция Продажа, Отель на продажу в Греции, …
$1,95 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферийной единице Закинтос

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти