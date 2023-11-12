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Греция
Коммерческая
периферийная единица Закинф
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Закинф, Греция
Zakynthos Municipality
15
Закинтос
6
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28 объектов найдено
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Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
410 м²
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
1
410 м²
1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
100 м²
Продается бизнес площадью 100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью. На о…
€800,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
1 100 м²
Продается бизнес площадью 1100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
Предлагаем комплекс из 13 вилл с индивидуальными бассейнами, которые будут построены на двух…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
1 600 м²
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
450 м²
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
4 698 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 8 спален с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
8
360 м²
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер, отопление.…
€630,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
2 051 м²
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
31
2 051 м²
1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Zakynthos Municipality, Греция
3 000 м²
Греция Ионические острова остров Закинтос (Закинф) VIP-отель 5* на…
€8,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая 8 спален с furnishings
Бохали, Греция
12
4
360 м²
1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер, отопление.…
€630,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Аргаси, Греция
1
4 698 м²
1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
1
450 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Циливи, Греция
1
1 600 м²
1
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
1
1 320 м²
1
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Бохали, Греция
1
720 м²
1
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Волиме, Греция
1
1
Предлагаем комплекс из 13 вилл с индивидуальными бассейнами, которые будут построены на двух…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Ванато, Греция
1
1
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лаганас, Греция
1
1 100 м²
1
Продается бизнес площадью 1100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
1
100 м²
1
Продается бизнес площадью 100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью. На о…
€800,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Мезо Геракари, Греция
1
290 м²
1
Продается бизнес площадью 290 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на горы, на ле…
€160,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Альканас, Греция
1
920 м²
1
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн
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