Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Zakynthos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Zakynthos Municipal Unit, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе.Недв…
$345,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zakynthos Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти