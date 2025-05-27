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Виллы в Загоре, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Загора, Греция
Вилла
Загора, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$319,113
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