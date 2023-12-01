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Земельные участки в Загора, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€75,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
€1,53 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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