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Коттеджи в Загливерион, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Загливерион, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Загливерион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€320,000
в месяц
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Grekodom Development
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