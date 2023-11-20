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Жильё в Захаро, Греция

дома
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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€895,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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