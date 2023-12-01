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Жильё в Ксилокастрон, Греция

дома
4
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Laliotis, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Laliotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€750,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€235,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€840,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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