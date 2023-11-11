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Коттеджи в Ксанти, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Exochi, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Exochi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Voula south of Athens Exohi area, maisonette 172 sq.m. in excellent condition, luxurious and…
€1,000,000
Коттедж 7 комнат с furnishings в Xanthi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат с furnishings
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 7
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Kosmas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Kosmas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…
€245,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neos Zygos, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neos Zygos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 308 кв.м в Ксанти. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€300,000

Параметры недвижимости в Ксанти, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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