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Виллы в периферийная единица Ксанти, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings в Diomidia, Греция
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
Diomidia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€540,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ксанти, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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