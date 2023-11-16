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Земельные участки в периферийная единица Ксанти, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Xanthi Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3777 кв.м. в Ксанти. На территории подведе…
€350,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дафнон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дафнон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2800 кв.м. в Ксанти. На территории подведе…
€350,000
Realting.com
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