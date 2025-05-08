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Дома с бассейном в периферийной единице Ксанти, Греция

Xanthi Municipality
3
1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Диомидия, Греция
Вилла 10 комнат
Диомидия, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
$563,621
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ксанти, Греция

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