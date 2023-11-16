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Дома в периферийная единица Ксанти, Греция

коттеджи
5
9 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Avato, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Avato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
€110,000
Дом 2 комнаты в Dialekto, Греция
Дом 2 комнаты
Dialekto, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Chrysoupoli, Paradisos: Two-storey house for sale, 150 sq.m.  It consists of 2 apartments. O…
€120,000
Дом 1 комната с Spalni в Dialekto, Греция
Дом 1 комната с Spalni
Dialekto, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продается отдельно стоящий дом в Кавале префектуры Кавала за 80 000 € (лист № ΝΠ448). Еще од…
€78,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Exochi, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Exochi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Voula south of Athens Exohi area, maisonette 172 sq.m. in excellent condition, luxurious and…
€1,000,000
Дом 3 комнаты с Spalni в Vaniano, Греция
Дом 3 комнаты с Spalni
Vaniano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
€190,000
Коттедж 7 комнат с furnishings в Xanthi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат с furnishings
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 7
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Kosmas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Kosmas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…
€245,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neos Zygos, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neos Zygos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 308 кв.м в Ксанти. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€300,000
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings в Diomidia, Греция
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
Diomidia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€540,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ксанти, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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