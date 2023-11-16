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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ксанти, Греция

Xanthi Municipality
3
Ксанти
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neos Xerias, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neos Xerias, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
€400,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
€3,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 0 кв.м в Ксанти. Недвижимость продается с мебелью
€3,80 млн
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