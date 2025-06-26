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Виллы в Xanthi Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Xanthi Municipality, Греция
Вилла
Xanthi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Xanthi Municipal Unit, Греция

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