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Квартиры в Xanthi Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Xanthi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Xanthi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$207,386
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Xanthi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Xanthi Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/5
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$207,909
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Параметры недвижимости в Xanthi Municipal Unit, Греция

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