Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Западная Македония
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в периферии Западной Македония, Греция

Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Florina, Греция
Вилла
Municipality of Florina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$513,013
Оставить заявку
Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$399,010
Оставить заявку
Вилла в дим Кастория, Греция
Вилла
дим Кастория, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$456,011
Оставить заявку
Вилла в Chloi, Греция
Вилла
Chloi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$307,808
Оставить заявку
Вилла в Agios Georgios, Греция
Вилла
Agios Georgios, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
$179,555
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферии Западной Македония, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти