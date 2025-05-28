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Таунхаусы с видом на горы в периферии Западной Македония, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Polyneri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polyneri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Amyndeo Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Amyndeo Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$114,812
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферии Западной Македония, Греция

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