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Таунхаусы в периферия Западная Македония, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Аминтайо, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Аминтайо, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€110,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Polyneri, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€300,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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