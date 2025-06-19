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Коттеджи с видом на горы в периферии Западной Македония, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$403,251
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Florina, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Florina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$518,465
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Agios Georgios, Греция
Коттедж 7 комнат
Agios Georgios, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
$181,463
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в дим Кастория, Греция
Коттедж 7 комнат
дим Кастория, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$460,858
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Chloi, Греция
Коттедж 7 комнат
Chloi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$311,079
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Западной Македония, Греция

с видом на море
Недорогая
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