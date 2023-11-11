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Отели в периферия Западная Македония, Греция

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7 объектов найдено
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 219 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отельный комплекс площадью 3 219 квадратных метров с 96 кроватями.Оте…
€1,05 млн
Отель в периферия Западная Македония, Греция
Отель
периферия Западная Македония, Греция
Площадь 1 450 м²
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,20 млн
Отель 26 спален в Imera, Греция
Отель 26 спален
Imera, Греция
Количество спален 26
Площадь 2 000 м²
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
€2,40 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
€340,000
Отель 1 комната с furnishings в Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agios Germanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,20 млн
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings в Namata, Греция
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings
Namata, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
€1,50 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Panorama, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Panorama, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…
€300,000

Типы недвижимости в периферия Западная Македония

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