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Коммерческая недвижимость в периферия Западная Македония, Греция

Козани
7
Муниципалитет Козани
7
Кастория
4
дим Кастория
4
Гревена
3
15 объектов найдено
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 219 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отельный комплекс площадью 3 219 квадратных метров с 96 кроватями.Оте…
€1,05 млн
Отель в периферия Западная Македония, Греция
Отель
периферия Западная Македония, Греция
Площадь 1 450 м²
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,20 млн
Коммерческая в периферия Западная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Западная Македония, Греция
Площадь 2 407 м²
Продается семи этажное здание в историческом районе шубного городка Касторья. Здание состоит…
€1,20 млн
Отель 26 спален в Imera, Греция
Отель 26 спален
Imera, Греция
Количество спален 26
Площадь 2 000 м²
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
€2,40 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
€340,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Chloi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Chloi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 407 м²
Количество этажей 1
Продается семи этажное здание в историческом районе шубного городка Касторья. Здание состоит…
€1,20 млн
Отель 1 комната с furnishings в Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agios Germanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Paleokastro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Paleokastro, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
€1,05 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Козани, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Козани, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 170 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание площадью 2170 кв.м. в центре города Козани. Шестиэтажное здание состоит из …
€1,40 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Двухэтажное помещение владеет площ…
€525,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
€126,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение общей площадью 1500 кв.м. Здание используется как торговый …
€1,05 млн
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings в Namata, Греция
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings
Namata, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Сервия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Сервия, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 678 м²
Количество этажей 2
Продается здание, состоящее из железобетонного каркаса научастке 3422 кв.м, расположенное в …
€70,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Panorama, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Panorama, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…
€300,000

Типы недвижимости в периферия Западная Македония

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