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Земельные участки в периферия Западная Греция, Греция

54 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
€350,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори (Захарос), Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
€420,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Диакоптон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки в Anatoliki Frangista, Греция
Земельные участки
Anatoliki Frangista, Греция
Площадь 500 м²
Код недвижимости. 1278 - Участок Аграфа ПРОДАЕТСЯ. Размер: 500 кв.м, Цена17.000 € Код: 1278 …
€17,000
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Земельные участки в Municipality of Aigialeia, Греция
Земельные участки
Municipality of Aigialeia, Греция
Площадь 1 800 м²
Ref: 1139 - For sale Aigiou land total area 1800 sq.m. Price: 108.000 € George Kostakis You…
€108,000
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Земельные участки 1 комната в Diyeliotika, Греция
Земельные участки 1 комната
Diyeliotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 956 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок находится в …
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 150098 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€4,50 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 87289 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
€440,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
€370,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу лакомый кусочек райского уголочка в Ионическом море. Продается земел…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Фонетика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фонетика, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€390,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Границейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€125,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,35 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Иоаннис, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€120,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Лехена, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 1
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€450,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Границейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ханакия, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€270,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в румынский, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€900,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 519 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 519 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€140,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Марафия, Греция
Комнаты 1
Площадь 989 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
€190,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Миртия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Миртия, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 250 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5250 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колод…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Нифорайка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Имеет вид на море.…
€210,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€120,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Килини, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 56161 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Витинейка, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Витинейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 128587 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€1,000,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Дунайка, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дунайка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стро…
€440,000
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