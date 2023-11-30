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Отели в периферия Западная Греция, Греция

коммерческая недвижимость
25
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7 объектов найдено
Отель 1 комната с furnishings в Кавури, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
€2,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Нижняя Дева Мария, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Нижняя Дева Мария, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 391 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Нифорайка, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 768 м²
Количество этажей 1
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
€950,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 734 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…
€1,40 млн
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Grekodom Development
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Realting.com
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