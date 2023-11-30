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периферия Западная Греция
Коммерческая недвижимость в периферия Западная Греция, Греция
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
1
210 м²
1
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
€1,59 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Патры, Греция
1
240 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 240 кв.м в городе Патра. Объект состоит из:Цоколь…
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
1
290 м²
1
Продается трехэтажное здание, предназначенное для коммерческой эксплуатации, в западной част…
€500,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
1
1 000 м²
1
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
€2,50 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
1
52 м²
1
Магазин находится в городе Пиргос
€225,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Пиргос, Греция
2
226 м²
1
Продается бизнес площадью 226 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
€380,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Коракохори, Греция
1
52 м²
1
Продается магазин площадью 52 кв.м на западном мысе Пелопоннеса в регионе Пиргос недалеко от…
€170,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Като Ахая, Греция
1
2 000 м²
1
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
1
75 м²
1
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
€90,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
1
351 м²
1
Продается пятиэтажное здание с шестью двухкомнатными квартирами, по две квартиры на каждом э…
€400,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
1
170 м²
1
Продается бизнес площадью 170 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
€150,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Нижняя Дева Мария, Греция
1
2 391 м²
1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€1,50 млн
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Нифорайка, Греция
1
768 м²
1
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
€950,000
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Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
1
1 734 м²
1
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
€1,000,000
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Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
1
3 370 м²
1
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
€3,00 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
1
1 000 м²
1
На продажу предоставляется комплекс - клуб для торжеств в историческом месте на полуострове …
€2,50 млн
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Коммерческая 5 комнат с furnishings
Дунайка, Греция
5
600 м²
1
Здание находится в поселке Калакеика. На первом этаже имеются три помещения: 1е- 95 кв.м., 2…
€850,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
1
77 м²
1
Магазин находится в прибрежном городке Катаколо.Маленький живописный порт Катаколона был пос…
€500,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Макрисия, Греция
1
1 150 м²
1
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…
€1,30 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Килини, Греция
1
110 м²
1
Продается бизнес площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
€150,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Килини, Греция
1
230 м²
1
Предлагается на продажу помещение оборудиванное под кафе-бар.Объект расположен в городке Кил…
€220,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
1
332 м²
1
Предлагается на продажу комплекс из шести отдельных коттеджей в районе Киллини. 1 коттедж 11…
€900,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
1
6 000 м²
1
Предлагается на продажу бизнес - кафе ресторан бар, расположенный недалеко от города Патра, …
€600,000
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Отель 1 комната с furnishings
Патры, Греция
1
800 м²
1
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…
€1,40 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Патры, Греция
1
625 м²
1
Предлагается на продажу пятиэтажное квартирное здание, площадью в 625 кв.м. в городе Патра, …
€800,000
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