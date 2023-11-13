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Жильё в Врондадос, Греция

1 объект найдено
Дом с парковкой, с лифтом, с садом в Karyes, Греция
Дом с парковкой, с лифтом, с садом
Karyes, Греция
Площадь 88 м²
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для того, кто х…
€50,000
Realting.com
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