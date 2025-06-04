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Виллы в Vrondou, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Vrondou, Греция
Вилла
Vrondou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$137,316
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Вилла в Vrondou, Греция
Вилла
Vrondou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж с…
$82,390
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