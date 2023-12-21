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Земельные участки в Vrondou, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Agios Spiridonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 413 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
€100,000
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