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Коттеджи с видом на горы в Vrondou, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид…
$74,638
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Коттедж 4 комнаты в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$123,622
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Коттедж 4 комнаты в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$104,374
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Kondariotissa, Греция
Коттедж 8 комнат
Kondariotissa, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 253 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одно…
$88,718
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Vrondou, Греция
Коттедж 4 комнаты
Vrondou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж с…
$80,464
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Коттедж 4 комнаты в Kondariotissa, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kondariotissa, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$146,124
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