Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Врахатион

Коммерческая недвижимость в Врахатион, Греция

1 объект найдено
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти