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Жильё в Vonitsa, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
€145,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€78,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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