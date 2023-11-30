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Земельные участки в Velo, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sikyona, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sikyona, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€75,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Velo, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Velo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Предлогаем вашему в…
€45,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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