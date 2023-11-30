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Коттеджи в Velo, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Velo, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Velo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€175,000
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