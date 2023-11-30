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Квартиры в Velo, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Velo, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
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