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Коммерческая недвижимость в Vathylakkos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 452 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 452 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Коммерческ…
€580,000
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