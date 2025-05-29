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Виллы в Вафи, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Вати, Греция
Вилла
Вати, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 422 м²
Этаж 1/1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$273,607
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Вилла в Вафи, Греция
Вилла
Вафи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$570,014
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