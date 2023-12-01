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Земельные участки в Vathy, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€450,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€750,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Вати, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€105,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Итака на западном побережье в районе Аэтос. Остров Итака - оди…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
€6,08 млн
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Grekodom Development
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