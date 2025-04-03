Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Вати
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Вати, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Вати, Греция
Коттедж 7 комнат
Вати, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$386,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов