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Коттеджи с видом на море в Вати, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Вати, Греция
Коттедж 7 комнат
Вати, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$386,185
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
Число комнат 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$268,212
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Вати, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 411 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 411 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$793,245
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Агентство
Grekodom Development
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