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Коммерческая недвижимость в Вати, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Вати, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуЗдание 580кв.мнаострове Самос
€150,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 12 спален с furnishings в Vathy, Греция
Отель 12 спален с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 12
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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