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Виллы в Василиконе, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Василикон, Греция
Вилла
Василикон, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу два таунхауса общей площадью 260 кв.м. на данном этапе строительства…
$296,407
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