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Земельные участки в Василикон, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Филла, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Василикон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Василикон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€120,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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