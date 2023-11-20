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Квартиры в Василикон, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Филла, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€155,000
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