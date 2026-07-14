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Таунхаусы с бассейном в Vasilika, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Площадь 240 м²
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
$566,740
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